Grosse Oasis-Reunion: Bis zu 2.500 Pfund für letzte Tickets

Die Tour

Gut 16 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt feiern die Gallagher–Brüder jetzt ihr grosses Live–Comeback. Nach dem Tourauftakt am 4. Juli in Cardiff stehen Noel und Liam am 5. Juli erneut dort auf der Bühne. Danach folgen Shows in Manchester, London, Edinburgh und Dublin. Ab Ende August touren Oasis durch Kanada, die USA, Mexiko, Südkorea, Japan, Australien, Argentinien, Chile und Brasilien. Deutschland steht bislang nicht auf dem Tourplan.