Grosser Tag für die Royals: Neue Titel für William, Kate und Camilla

Königin Camilla wird «Grand Master and First or Principal Dame Grand Cross of the Most Excellent Order of the British Empire» – eine Rolle, die unter anderem auch Charles' Vater, der verstorbene Prinz Philip (1921–2021), innehatte. Ebenfalls 1917 von König Georg V. gestiftet, werden auch im «Order of the British Empire» Verdienste aus dem zivilen sowie militärischen Bereich gewürdigt.