Grosser Tag in Schweden: Prinzessin Ines wurde getauft

Ein strahlend schöner Tag in Stockholm: Die kleine Prinzessin Ines erlebte am Freitag mit gerade mal vier Monaten ihren ersten grossen Auftritt vor der Weltöffentlichkeit. Die Tochter von Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia (40) von Schweden wurde in der prächtigen Schlosskapelle Drottningholm getauft – am zehnten Hochzeitstag ihrer Eltern.