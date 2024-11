Grosses Staraufgebot zum 50. Geburtstag von Leonardo DiCaprio

Zwar wird «Titanic»–Star Leonardo DiCaprio (50) erst am 11. November 50. Jahre alt, die grosse Party zu seinem runden Geburtstag hat der Hollywoodstar aber bereits im Vorfeld am Samstag, den 9. November, gefeiert. Und das mit einem Staraufgebot, das selbst die roten Teppiche der Schauspiel–Metropole erblassen lässt. Neben Brad Pitt (60), Robert DeNiro (81) und Steven Spielberg (77), feierten zahlreiche weitere Promis DiCaprios' Geburtstag auf dessen privaten Anwesen in Los Angeles, wie etwa «Page Six» berichtet.