Grosses Update: Das sind die wichtigsten YouTube-Neuerungen

Ausserdem wird das YouTube–Erlebnis durch ein neues Badge–System erweitert. Diese «Badges» können von YouTubern an ihre Zuschauer vergeben werden, um besondere Meilensteine oder Interaktionen zu würdigen. Badges können Nutzerinnen und Nutzer beispielsweise für das erfolgreiche Beantworten von Quizfragen oder das frühzeitige Abonnieren eines Kanals bekommen. Sie können ihre Badges dann in der «You»–Rubrik der App einsehen, die in den kommenden Wochen an den Start geht. Google plant, diese Funktion nach und nach auszurollen und weitere Interaktionsmöglichkeiten für die Community zu schaffen.