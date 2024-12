Guido Maria Kretschmer schmückt Weihnachtsbaum in Kinderhospiz

«Ich möchte den Moment nutzen, nach diesem wunderschönen Tag, den ich hier hatte in der Sternenbrücke. Das ist nicht nur ein grosses Geschenk für mich gewesen hier den Baum schmücken zu dürfen mit all den tollen Familien und den Mitarbeitern hier, sondern es ist auch für mich der Start in die Weihnachtszeit», schwärmt der Modedesigner in einem Video, das die Sternenbrücke auf Instagram veröffentlicht hat. Der «Shopping Queen»–Juror wünscht allen Zuschauern eine gesegnete Weihnachtszeit und Gesundheit, denn das sei das «aller, allerwichtigste».