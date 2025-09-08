Günther Jauch humpelt zu «Wer wird Millionär?»

«Birne» ist «einigermassen intakt geblieben»

Was bedeutet das nun für die Show? Nichts. Denn «sendungsgefährdend» ist die Verletzung laut Günther Jauch nicht. «Ich muss ja nicht über irgendwelche Hürden gehen, sondern es geht um die Birne», erklärt er in dem Video weiter. Und seine «Birne» sei noch «einigermassen intakt geblieben». Deshalb gehe es in den nächsten Wochen wie geplant weiter.