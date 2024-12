«Guter Mann»: So lief das Treffen von Prinz William mit Donald Trump

Wie die BBC berichtet, hatten der britische Thronfolger und der wiedergewählte Präsident in ihrem 40–minütigen Gespräch eine Reihe globaler Themen erörtert. Der Fokus habe aber auf der Bedeutung der besonderen Beziehung zwischen den USA und Grossbritannien gelegen. Trump soll zudem herzliche Erinnerungen an die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926–2022) geteilt haben, wofür Prinz William «äusserst dankbar» gewesen sein soll. Auf Instagram teilten die Royals einige Bilder von Williams Aufenthalt in Paris. Dazu heisst es unter anderem: «Es war eine Freude, Zeit mit Emmanuel Macron und Donald Trump zu verbringen.»