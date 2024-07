Gutes Verhältnis: Jennifer Lopez bummelt mit Ben Afflecks Tochter

Violet Affleck mit Gesichtsmaske

J.Lo wählte für den Patchwork–Ausflug einen tief ausgeschnittenen, luftigen, schwarzen Overall mit Trägern, die sich am Rücken kreuzten. Zu ihrem Look kombinierte sie ausserdem eine schwarze Hermès Birkin Bag aus Krokodilleder und ein Paar Sandalen. Ihre Stieftochter entschied sich für ein helles T–Shirt, eine rote kurzärmelige Strickjacke sowie weisse Jeans mit Aufdrucken von verschiedenen Lebensmitteln wie Spaghetti und Tomaten. Die 18–Jährige trug auch eine Gesichtsmaske über Mund und Nase. Sie hielt erst in der Vorwache bei einer Sitzung vor dem Stadtrat von Los Angeles ein flammendes Plädoyer für mehr Gesundheitsschutz im öffentlichen Raum und machte dabei auch ihre eigene Krankheit publik. Seit 2019 leidet sie an einer post–viralen Erkrankung.