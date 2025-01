Guy Pearce und Carice van Houten sind getrennt

Carice van Houten stellt klar: «Sind seit Jahren kein Paar mehr»

Van Houten nahm Pearces Aussagen zum Anlass, Klartext über die Beziehung der beiden zu sprechen: «Normalerweise beteilige ich mich nicht an Diskussionen über mein Privatleben, aber aufgrund einer Reihe an Schlussfolgerungen in den Medien letzte Woche bezüglich meiner Beziehung zu Guy wollte ich etwas klarstellen», schrieb sie in einer Instagram–Story. «Er und ich sind gute Freunde und lieben uns sehr, aber wir sind seit Jahren kein ‹Paar› mehr.» Sie sei jedoch sehr stolz darauf, sagen zu können, «dass wir in einer wundervollen Partnerschaft die wahre Liebe unseres Lebens grossziehen – unseren wunderschönen Sohn und seinen Hamster».