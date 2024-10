Gwen Stefani lässt grüssen: Diese Hairstyles der 90er sind wieder in

Grunge Sleek Bun

Der Grunge Sleek Bun, den Stars wie Gwen Stefani (55) in den 90ern perfektioniert haben, ist der Inbegriff eines coolen Looks von damals. 2024 kommt dieser Hairstyle wieder zurück und ist die perfekte Wahl für ein schnelles, aber stylisches Frisuren–Update. Der tief sitzende, streng zurückgekämmte Dutt ist so minimalistisch, das er zu jedem Outfit passt. Für das Styling am besten ein Pflegeprodukt verwenden, das dem Haar eine perfekt glatte Struktur verleiht. Der Dutt kann entweder im Nacken getragen werden oder als hoher Sleek Bun auf dem Oberkopf. Mit zwei gelösten Pony–Strähnen vorne ist der 90er–Look perfekt. Der Grunge Sleek Bun kann auch in mehrere kleine Buns auf dem Kopf aufgeteilt werden für noch mehr Gwen–Stefani–Vibes.