Gwyneth Paltrow: College-Start ihrer Tochter Apple war «wie Geburt»

Weiterer Meilenstein

Am 27. September wartet ein weiterer Meilenstein auf die Schauspielerin: Paltrow wird 50 Jahre alt. Zu ihrem runden Geburtstag sagte sie im CBS-Interview: «Vielleicht geben wir uns in dem Alter alle die Erlaubnis, genau das zu sein, was wir sind. Und wir hören auf zu versuchen, das zu sein, was andere von uns erwarten.»