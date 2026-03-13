Gwyneth Paltrow ehrt verstorbenen Valentino mit besonderem Look

An Valentinos Todestag erinnerte Gwyneth Paltrow mit einem bewegenden Beitrag auf Instagram an den italienischen Designer. Dazu teilte sie ein Bild, auf dem sie ihm einen Kuss auf die Wange gibt, und schrieb dazu: «Ich hatte das grosse Glück, Valentino kennenzulernen und zu lieben – den wahren Menschen im Privaten. Den Mann, der Schönheit liebte, seine Familie, seine Musen und seine Freunde. Seine Hunde, seine Gärten und eine gute Hollywood–Geschichte. Ich habe ihn so sehr geliebt.»