Haakon über Mette-Marits schwere Krankheit: «Es ist ein Trauerprozess»

Dinge, die sie früher gerne zusammen gemacht haben, wie Bergwandern und Skifahren, seien jetzt nicht mehr möglich: «Wir haben also das grosse Ganze vor Augen, dass es eine ernste Situation ist», sagt er. Und dann gebe es die kleinen Dinge, an die man sich auch gewöhnen müsse, was «traurig» sei. «Es ist also ein Trauerprozess, der dabei stattfindet», so Haakon. «Und wir müssen uns auch erlauben, ein bisschen traurig zu sein und das auch ab und zu zuzulassen. Man muss sich anpassen und dabei so gute Lösungen wie möglich finden. Aber das Leben ist eben ein bisschen brutal.»