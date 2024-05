Haakon und Mette-Marit: Königliches Porträt des Kronprinzenpaares

Kronprinz Haakon erhielt in dieser Woche Besuch von Prinzessin Anne

Der norwegische Kronprinz traf in dieser Woche in Oslo auf Prinzessin Anne (73). Die Schwester des britischen Monarchen, König Charles III. (75), stattete ihrem Patensohn einen Besuch ab. Zusammen besuchten die beiden Royals am 22. Mai ein Museum in Oslo, wie auf Instagram verbreitete, offizielle Bilder zeigen. Prinzessin Anne weilte für insgesamt drei Tage in Norwegen. Vor ihrem Treffen mit Kronprinz Haakon nahm sie unter anderem an einem Empfang mit dem britischen Botschafter in Oslo teil.