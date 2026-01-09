Haftbefehl und Nina Anhan sprechen offen über ihre Ehe

Gerade in der Anfangszeit der Beziehung kämpfte das Paar mit Eifersucht. Nina spricht offen darüber, was sie damals belastete: «Die Groupies und so... das war auch so ein Triggerpunkt bei mir, ein Streitthema.» Und sie wird deutlich: «Die Groupies, die sind nicht ohne. Die gehen über Leichen.» Dabei betont sie, dass ihr Mann ihr eigentlich nie einen Grund gegeben habe, eifersüchtig zu sein. «Aber ich hab's nie verstehen wollen. Die Eifersucht war wirklich ein grosses Thema bei uns.» Heute sieht das anders aus: «Jetzt kann Paris Hilton oder Rihanna kommen und ihn umarmen. Es interessiert mich nicht», fügt sie lachend hinzu.