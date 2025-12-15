Haftbefehl und Nina Anhan waren schon getrennt

Den Ehering trägt sie nicht mehr

Seit rund einem Jahr steckt kein Ring mehr an Nina Anhans Finger. «Ich kann nicht einfach vortäuschen, als wäre nichts passiert. Es ist viel vorgefallen. Wir waren am Ende kein Team mehr», erklärt sie. Aufgeben will sie dennoch nicht. «Wenn beide es wollen und beide das gleiche Ziel haben, dann schafft man alles. Wir wollen. Beide.»