Hailee Steinfeld begeistert in London im Flammen-Look

In dem Action–Horrorfilm «Sinners» ist Hailee Steinfeld neben Stars wie Michael B. Jordan (38) eine der Hauptfiguren. Im Mittelpunkt stehen die Zwillinge Smoke und Stack, beide gespielt von Jordan. Sie kehren 1932 aus Chicago in ihre Heimatstadt im Mississippi–Delta zurück und müssen die Stadt bald vor blutrünstigen Vampiren beschützen. Steinfeld verkörpert Mary, die Geliebte des Zwillings Stack. In Deutschland startet der Film am 17. April.