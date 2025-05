Hailey Bieber verkauft ihre Beauty-Marke für eine Milliarde Dollar

Was als kleines Beauty–Experiment begann, wird nun zu einem der spektakulärsten Geschäftsdeals Hollywoods: Hailey Bieber (28) hat ihre Hautpflege–Marke Rhode für die astronomische Summe von einer Milliarde US–Dollar an e.l.f. Beauty verkauft. Laut dem «Hollywood Reporter» gab e.l.f. Beauty am Mittwoch den Erwerb der erst 2022 gegründeten Marke bekannt.