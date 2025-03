Hailey Bieber veröffentlicht seltenes Foto von Sohn Jack

Justin Bieber teilte Foto zu dritt

Bislang zeigten Justin Bieber und seine Frau ihr Baby nur selten. Zu seinem 31. Geburtstag am 1. März machte Justin Bieber jedoch eine Ausnahme: In einem Instagram–Beitrag veröffentlichte auch er ein Bild mit seinem Sohn. Darauf halten der Popstar und seine Frau ihren Spross gemeinsam in die Höhe. Jack ist in dem Schnappschuss in einen froschgrünen Body, weisse Söckchen und eine dunkelblaue Mütze gekleidet zu sehen.