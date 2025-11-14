Hailey Bieber zieht mit durchsichtigem Kleid alle Blicke auf sich

Wenn Hailey Bieber (28) einen Red–Carpet–Auftritt absolviert, dann wird dieser garantiert zum Gesprächsthema. Bei der «GQ Men of the Year Party» am Donnerstagabend im legendären Chateau Marmont in Los Angeles bewies das US–Model einmal mehr, keine Angst vor gewagten Fashion–Statements zu haben. Die 28–Jährige erschien in einer bodenlangen und enganliegenden schwarzen Robe von Gucci, die unter anderem durch ihren transparenten Stoff zum Hingucker wurde.