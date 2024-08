Halle Berry möchte offenbar alleiniges Sorgerecht für ihren Sohn

«Turbulentes und schädliches Verhalten» von Olivier Martinez?

Berry behaupte demnach, dass Martinez ein «turbulentes und schädliches Verhalten» an den Tag lege. Der Vater des Jungen weigere sich demnach etwa, Lernprobleme des Kindes in Angriff zu nehmen. Der französische Schauspieler sei sogar ein Hindernis, wenn es darum gehe, Maceo zu helfen. So habe der 58–Jährige sich geweigert, einen Nachhilfelehrer zu engagieren, weil dies das Fussballtraining des Kindes störend beeinflussen würde. Die Schauspielerin behaupte in den Unterlagen zudem, dass das Kind sich wütend und kampflustig zeige, nachdem es längere Zeit mit seinem Vater verbracht habe.