Halloween im Weissen Haus: Melania Trump gibt Einblick in Deko

Das Weisse Haus wird gerade umgebaut, um Präsident Donald Trump (79) einen Ballsaal zu erschaffen. Dennoch laufen im Regierungssitz in Washington, D.C. die Vorbereitungen für die jährliche Halloween–Feier. Melania Trump (55) erlaubte der Öffentlichkeit jetzt einen ersten Einblick in die Dekoration. Auf dem offiziellen X–Account des Büros der First Lady ist ein Bild des südlichen Portals des Weissen Hauses zu sehen. Die Präsidentengattin ist federführend für das Event verantwortlich.