Halsey: Übergriffiger Fan begrapscht Sängerin während eines Auftritts

«Was zum Teufel?»

«Ich kann nicht einmal glauben, dass ich das sagen muss. Respektiert Halsey und berührt sie oder andere Personen NICHT ohne deren Zustimmung», heisst es zu dem kurzen Video. Seit der Veröffentlichung wurde der Clip bereits mehr als 12,2 Millionen Mal angezeigt (Stand: 7. November, 20:30 Uhr). Laut der Kommentare wurde die übergriffige Person angeblich von anderen Fans nach dem Konzert konfrontiert. «Sie hat ausgesehen, als würde sie gleich hinfallen», habe die Person sich herausgeredet.