Halsey: Übergriffiger Fan begrapscht Sängerin während eines Auftritts

In den sozialen Medien kursieren aktuell Clips, die einen Übergriff auf Halsey (31) während eines Auftritts zeigen. Der Vorfall soll sich laut eines Berichts des US–Promi–Portals TMZ in Washington, D.C. ereignet haben.
Unter anderem ein Fan–Account mit dem Namen «halsey archive» hat auf der Plattform X einen Clip veröffentlicht, der zeigt, wie Halsey zunächst am Oberschenkel und dann am Po von einem Fan berührt wird. Es scheint sich um eine Konzertbesucherin zu handeln. Kurz darauf ist eine behandschuhte Hand zu sehen, die die Hand des Fans entfernt. Offenbar ist es die eines Security–Mitarbeiters, der eingeschritten ist.
«Was zum Teufel?»
«Ich kann nicht einmal glauben, dass ich das sagen muss. Respektiert Halsey und berührt sie oder andere Personen NICHT ohne deren Zustimmung», heisst es zu dem kurzen Video. Seit der Veröffentlichung wurde der Clip bereits mehr als 12,2 Millionen Mal angezeigt (Stand: 7. November, 20:30 Uhr). Laut der Kommentare wurde die übergriffige Person angeblich von anderen Fans nach dem Konzert konfrontiert. «Sie hat ausgesehen, als würde sie gleich hinfallen», habe die Person sich herausgeredet.
Unter dem Video wird unter anderem gefordert, dass der Fan von allen zukünftigen Konzerten ausgeschlossen wird. Die Fans zeigen sich entsetzt. «Was zum Teufel?», «Das ist Belästigung, was zur Hölle stimmt mit den Leuten nicht?», «Nein, das ist tatsächlich verrückt» oder dass der Übergriff «verdammt ekelhaft» sei, sind einige der weiteren Kommentare. Halsey hat sich bisher offenbar nicht zu dem Vorfall geäussert.