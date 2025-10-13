Hamas-Geiseln sind frei: TV-Sender ändern Programm für Sondersendungen

Das Erste ändert ebenfalls sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 20–minütigen «Brennpunkt» (BR) aus. Der Primetime–Film «Kaiserschmarrndrama» folgt dann erst um 20:35 Uhr. Den «Brennpunkt: Geiseln frei – Frieden jetzt?» präsentiert Moderator Christian Nitsche, Prof. Peter Neumann kommt als Sicherheitsexperte zu Wort. Thema wird unter anderem US–Präsident Donald Trumps Reise nach Ägypten sein, wo sich Staats– und Regierungschefs von über 20 Ländern treffen, um den Weg zu weiteren Friedensverhandlungen freizumachen. In der Sendung werden die Fragen gestellt: «Ist damit der Krieg wirklich vorbei? Wird sich die Hamas entwaffnen lassen? Wie stark werden sich die in Sharm El–Sheikh versammelten Länder beim Aufbau einer Verwaltung und dem Wiederaufbau der Infrastruktur im Gaza–Streifen engagieren?»