Handys an Schulen: Fast alle wollen damit lernen, nur wenige dürfen

Verbreitete Verbote trotz hoher Lernbereitschaft

An deutschen Schulen gilt für Smartphones meist: mitbringen ja, benutzen nein. Laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 500 Schülerinnen und Schülern an weiterführenden Schulen gelten an 94 Prozent der Schulen Regeln oder Verbote zur privaten Smartphone–Nutzung. Dabei ist die häufigste Praxis, dass Handys zwar mitgebracht, aber nur in bestimmten Situationen oder Räumen benutzt werden dürfen. Komplettverbote bestehen an rund 17 Prozent der Schulen. Nur an zwei Prozent ist eine freie Nutzung ohne Einschränkungen erlaubt.