Hanka Rackwitz will Gasthof in Sachsen-Anhalt betreiben

Gewerbeschein und Brandschutzkonzept fehlen noch

Wie sie RTL verraten hat, passe das Wasserschloss St. Ulrich in Mücheln am Geiseltalsee, in dem sie seit 2012 in einer Wohnung lebte, nicht mehr zu ihr. «Ich habe mich hier versteckt vor der Welt», erklärt sie, während sie die ersten Kisten packt. Sie brauche nun eine neue Aufgabe im Leben. Und die hat sie im Gasthof im rund 50 Kilometer entfernten Freist mit rund 300 Einwohnern gefunden. Im Obergeschoss kann sie wohnen, unten will sie die Besucherinnen und Besucher mit Speisen und Getränken versorgen. Gastro–Erfahrung sammelte die einstige TV–Maklerin vor einiger Zeit als Küchenhilfe.