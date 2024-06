Hannah Waddingham bringt Prinz William zum Lachen

Der Earthshot Prize wird in Kapstadt verliehen

Der Earthshot Prize wird im November in Kapstadt, Südafrika, verliehen. Zum ersten Mal fand die Verleihung des Umweltpreises 2021 in London statt, im Dezember 2022 dann in Boston, vergangenes Jahr in Singapur. Earthshot soll insgesamt zehn Jahre laufen und in dieser Zeit Preise im Wert von mehr als 50 Millionen Dollar vergeben. Ob William mit seiner Ehefrau Prinzessin Kate (42) im Herbst nach Kapstadt reisen wird, ist noch nicht bekannt. Die Prinzessin von Wales wird derzeit wegen einer Krebserkrankung behandelt.