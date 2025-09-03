Hape Kerkeling als Horst Schlämmer auf der Suche nach dem Glück

Schlämmer habe «die Faxen dicke», heisst es zum Inhalt des Films. Da überall im Land schlechte Laune herrsche, mache der Reporter sich – wie der Titel schon sagt – auf die Suche nach dem Glück. Dabei steht ihm offenbar eine wilde Reise bevor: «Irgendwo zwischen Tegernsee und Sylt, zwischen Köln und Dresden, zwischen Geld, Kühen und Sado–Maso–Studios muss es sich doch verstecken.» Die Moin Filmförderung Hamburg Schleswig–Holstein schreibt von einem «Horst Schlämmer Road–Movie». Kinostart ist voraussichtlich im März 2026.