Hape Kerkelings Kultfigur Horst Schlämmer: «Ich hab' so einen Hals!»

r ist wieder da: Horst Schlämmer, der fiktive tollpatschige Reporter, ist die Kultrolle von Comedian Hape Kerkeling (61). Ab 26. März 2026 läuft «Horst Schlämmer sucht das Glück» im Kino. Jetzt ist der Trailer der Komödie da.
«Liebe Menschen da draussen. Die Lage ist dramatisch», wendet sich Horst Schlämmer im Trailer an sein Publikum. «Ich habe so einen Hals!», regt er sich darüber auf, dass Menschen unglücklich und unfreundlich sind. In der Bäckerei wird er nur angefaucht. Darum entscheidet er sich: «Ich bin auf der Suche nach dem Glück». Und begibt sich auf eine Reise durch das ganze Land. Zurückkommen will erst, «wenn ich das Glück gefunden habe».
Der Hintergrund der Glücksreise von Hape Kerkelings Kultfigur: «Die Preise steigen, die Stimmung sinkt, die Kneipen schliessen. Also geht der stellvertretende Chefredakteur vom ‹Grevenbroicher Tagblatt› auf eine grosse Reise mit noch grösserem Ziel: Er will den Leuten ihr Lächeln zurückbringen», heisst es in der Pressemitteilung.
Doch wie wird man glücklich? Um das herauszufinden, begibt sich Horst Schlämmer auf die Reise seines Lebens: «Von Süddeutschland bis Sylt, von Berlin bis Büsum – per Anhalter, Krabbenkutter oder Schienenersatzverkehr. Er trifft Passanten, Promis und Psychologen, fragt knallhart nach und verliert, trotz vieler Rückschläge, nie seine Mission aus den Augen: Die Menschen wieder glücklich zu machen.»
Comeback nach 17 Jahren
Es wird das zweite Kinoabenteuer für Hape Kerkelings berühmte Figur. In «Horst Schlämmer – Isch kandidiere» suchte er 2009 noch das persönliche Glück in der grossen Politik. Über 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher lockte Schlämmer damals in die Kinos. 2026 will er das Glück nun in kleinen Alltagsbegegnungen im ganzen Land finden.
Erstmals tauchte Horst Schlämmer im Jahr 2005 in der RTL–Sendung «Hape trifft» auf. Im deutschen Fernsehen der 2000er Jahre erfreute sich die Figur danach grosser Beliebtheit.
Bei «Horst Schlämmer sucht das Glück» führte Sven Unterwaldt (60) Regie, der mit Hape Kerkeling zuvor die Miniserie «Club Las Piranjas» realisierte. An der Seite des Komikers spielen in dem neuen Film unter anderem Tahnee Schaffarczyk in ihrer ersten Kinorolle sowie Laura Thomas und Meltem Kaptan.