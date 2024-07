«Happy Bday, mein Schatzi»: Izabel Goulart gratuliert Kevin Trapp

Izabel Goulart (39) gratuliert ihrem Verlobten Kevin Trapp (34) zum Geburtstag. Dazu veröffentlichte das brasilianische Model liebevolle Zeilen auf Englisch und Portugiesisch auf Instagram: «Es ist leicht, sich in dich zu verlieben. Und in dich verliebt zu bleiben, ist noch einfacher. Alles ist besonders und einzigartig, wenn ich an deiner Seite bin», schwärmte sie. «Heute feiern wir dich mit all der Liebe und dem Glück, das du verdienst», fügte sie hinzu. Ihren Post beendete Goulart mit einem zauberhaften Glückwunsch in Denglisch nebst rotem Herz: «Happy Bday, mein Schatzi».