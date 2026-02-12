Happy End: Sharon Stone nach Panikattacke zurück beim Wiener Opernball

Grund für das Unbehagen des Stars sei wohl das rege Gedränge in der Staatsoper und die zahlreichen Menschen, die ein Bild mit der Schauspielerin erhaschen wollten, gewesen. Gegenüber «oe24» drückte es Guschlbauer etwas diplomatischer aus und attestierte: «Wahre Schönheit berührt das Herz. Wenn ein Gast wie Sharon Stone vor lauter Überwältigung Freudentränen vergiesst, zeigt das nur, wie magisch dieser Abend ist.» Ihm zufolge sei es daher «völlig verständlich, dass man sich nach solchen Emotionen kurz ins Hotel zurückzieht, um sich frisch zu machen und dann in vollem Glanz zurückzukehren.»