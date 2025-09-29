Harald-Juhnke-Platz feierlich eingeweiht

Juhnke prägte das Kulturleben in Berlin

Mit der Neubenennung des Platzes an der Kreuzung Kurfürstendamm, Grolmanstrasse und Uhlandstrasse werde 20 Jahre nach seinem Tod Juhnkes künstlerisches Lebenswerk und seine enge Verbundenheit mit der Stadt in einem «sichtbaren Zeichen» gewürdigt, wurde Wegner bereits Anfang September in einer Mitteilung des Bezirksamtes Charlottenburg–Wilmersdorf zitiert. «Harald Juhnke war einer der grössten Entertainer Deutschlands und feierte als Schauspieler, Sänger und Showmaster viele Erfolge. Mit seinen Auftritten an den Kudamm–Bühnen begeisterte er die Berlinerinnen und Berliner.»