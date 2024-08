Hardy Krüger jr.: Das erlebt seine Rolle Lars auf dem «GZSZ»-Kiez

In den Folgen zuvor war bereits bekannt geworden, dass Marens Patentante Jutta ihr ein Traumhaus in Spanien vererben will. Die Bedingung: Sie muss mit Lars verheiratet sein. Die von der Ehe abgeneigte Maren will sich eigentlich nicht erpressen lassen, stellt aber mit ihrem aktuellen Partner Michi die Überlegung an, ob sie Lars pro forma heiraten sollte. In Folge 8.078 unterbreiten Maren und Michi Lars nun ihr Anliegen. «Und zu deren Überraschung muss Lars nicht lange nachdenken und nimmt den ‹Heiratsantrag› an», heisst es in der Ankündigung. Ob der Plan aufgeht und Michi mit der neuen Konstellation umgehen kann, bleibt abzuwarten.