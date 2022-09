Hardy Krüger jr. in Sorge: Seine Frau liess sich die Brüste abnehmen

Krebs liegt in der Familie

Weil die Ärzte im Jahr 2018 den Verdacht geäussert hatten, dass es sich bei den Knoten in der Brust um Brustkrebs handeln könnte, liess sie sich damals beide Brüste abnehmen. «Ich wollte auf Nummer sicher gehen, entschied mich zu diesem Schritt», erklärte sie dazu der «Bild»-Zeitung. Denn die Angst vor Krebs sei da gewesen, nicht zuletzt, weil er in ihrer Familie schon vorkam. «Meine beiden Opas hatten Darmkrebs, meine Mutter und Oma Gebärmutterhalskrebs», so Alice Krüger.