Harry Potter gesucht! Casting für neue US-Fernsehserie gestartet

Bewerbungshaken für deutschen Potter–Nachwuchs

Angesichts des Casting–Aufrufs dürften auch deutsche Kinder und Eltern von der Potter–Rolle träumen. Aber: Die nächsten Potters, Hermines und Rons müssen ihren Wohnsitz in Grossbritannien oder Irland haben. Sich schnell noch auf die britischen Einwohnermeldelisten zaubern? Das dürfte wohl schwierig werden. Unmöglich ist, wie wir aus den zahlreichen Potter–Romanen wissen, jedoch nichts. Für die Bewerbung müssen die kleinen Schauspielerinnen und Schauspieler zwei kurze Video–Selbstporträts einreichen. In den Casting–Bestimmungen heisst es unter anderem: «Bitte bereite ein kurzes Video vor, in dem du uns etwas über dich erzählst, einschliesslich deines Geburtsdatums, deiner Grösse und deines Wohnorts. Bitte beschreibe ausserdem ein Familienmitglied, einen Freund oder ein Haustier, das dir besonders am Herzen liegt.»