«Harry Potter»-Serie: Erster Darsteller aus Kinofilmen bestätigt

Bisher sah es so aus, als ob die «Harry Potter»–Serie von HBO sich personell völlig von der Kinoreihe abgrenzen würde. Doch nun hat der erste Darsteller aus den Filmen unterschrieben. Warwick Davis (55) ist bei der Serienadaption der Romane von J.K. Rowling (60) dabei. Dies gab der HBO–Mutterkonzern Warner Bros. Discovery in einer Pressemitteilung bekannt.