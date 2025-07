«Harry Potter»-Serie: Erstes Bild von Nick Frost als Hagrid

Mit dem ersten Foto des neuen Harry Potter gab HBO am Montag weitere Rollenbesetzungen bekannt. Mittlerweile steht der Grossteil des Casts. Und auch einen ungefähren Starttermin gibt es nun: Die Serie soll 2027 bei HBO und bei dem Streamingdienst HBO Max erscheinen. HBO Max soll die Serie in allen Märkten, in denen der Dienst zum Start verfügbar ist, zum Abruf bereitstellen. Dazu soll neben Italien und dem Vereinigten Königreich auch Deutschland gehören.