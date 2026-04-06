«Harry Potter»-Star Bonnie Wright ist erneut schwanger

Zu zwei Fotos, auf denen sie mit ihrem erstgeborenen Sohn auf der Couch kuschelt, schrieb Wright: «Zwei Babys auf meinem Schoss. Unser zweites kleines Erdenkind gesellt sich diesen Herbst zu uns!» Auf den Aufnahmen ist ihr Babybauch bereits deutlich zu erkennen. Unter den zahlreichen Gratulantinnen und Gratulanten im Kommentarbereich des Beitrags findet sich unter anderem auch Schauspielerin Evanna Lynch (34). Sie hat in den «Harry Potter»–Filmen die Figur Luna Lovegood gespielt und schickte nun herzliche Glückwünsche an ihre einstige Hogwarts–Kommilitonin.