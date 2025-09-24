«Harry Potter»-Star Emma Watson könnte J. K. Rowling «niemals canceln»

«Ich denke, es ist mein tiefster Wunsch, dass Menschen, die meine Meinung nicht teilen, mich dennoch lieben, und ich hoffe, dass ich Menschen, mit denen ich nicht unbedingt derselben Meinung bin, weiterhin lieben kann», sagte die Britin. «Ich glaube, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es nicht so sehr darum geht, was wir sagen oder was wir glauben, sondern wie wir es sagen. Ich sehe gerade eine Welt, in der wir es zulassen, dass Menschen weggeworfen werden, oder dass Menschen entbehrlich sind. Ich werde das immer für falsch halten.» Sie glaube, dass niemand entbehrlich sei. Und jeder sollte, soweit möglich, mit Würde und Respekt behandelt werden.