«Harry Potter»-Star Jessie Cave von Fan-Convention ausgeschlossen

«Ich habe herausgefunden, dass ich nicht für eine ‹Harry Potter›–Convention gebucht wurde, da ich bei OnlyFans bin», schrieb sie demnach in ihrem Substack–Newsletter. «Sie erklärten mir, dass es daran liege, dass es sich bei der Convention um eine ‹Familienshow› handele und OnlyFans mit Pornografie in Verbindung gebracht werde», so die Schauspielerin. Für sie sei es verwirrend gewesen, da einige Schauspieler auf solchen Events auftreten, die schon Sex– und Nacktszenen in ihrer Karriere gedreht haben. «Ich spiele doch nur mit meinen Haaren!», fügte sie hinzu.