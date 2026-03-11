«Harry Potter»-Star Warwick Davis erhält Orden von Prinz William

«Sie war meine Superkraft»

Dass Davis ihr bei der BAFTA–Verleihung einen bewegenden Tribut widmete, überraschte niemanden, der die beiden kannte. «Vor allem möchte ich meiner wunderbaren Frau Sammy danken, die vor fast einem Jahr gestorben ist. Sie hat mich immer unterstützt und mich dazu ermutigt, jede Chance mit beiden Händen zu ergreifen», sagte er unter Tränen. Seine Kinder Annabelle und Harrison, die im Publikum weinten, pries er als seinen Halt: «Das Leben war seitdem ziemlich hart für mich, aber dank ihrer wunderbaren Unterstützung konnte ich weiterarbeiten und am Leben teilnehmen.»