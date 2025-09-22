Harry Styles beim Berlin-Marathon: Auch diese Stars quälten sich schon

Jennifer Connelly bewies 2024 in New York, dass sie viel Durchhaltevermögen mitbringt: Nach gut dreieinhalb Stunden erreichte sie strahlend das Ziel, ihre Teilnahme stand dabei im Zeichen einer Krebsstiftung. «Game of Thrones»–Star Natalie Dormer absolvierte den London–Marathon gleich mehrfach und lief dabei ebenfalls für Kinderhilfsorganisationen. Komiker Kevin Hart nahm 2017 in New York teil, während dessen Kollege Will Ferrell schon 2003 in Boston an den Start ging. Auch Katie Holmes, Pamela Anderson oder Musikerinnen wie Alicia Keys und Alanis Morissette haben längst Marathon–Medaillen zu Hause – oft verbunden mit Charity–Läufen für Hilfsprojekte. Schauspieler Ethan Hawke lief 2015 in New York, um die Obdachlosenhilfe «The Doe Fund» zu unterstützen.