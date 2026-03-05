Harry Styles spricht erstmals über den Verlust von Liam Payne

So veränderte der Verlust Styles' Sicht auf das Leben

Der Verlust führte Styles zu einer wichtigen Erkenntnis über seinen eigenen Weg. Er stellte sich die grundlegende Frage, wie er sein Leben künftig gestalten möchte. Für ihn ist nun klar, dass die beste Art, verstorbene Freunde zu ehren, darin besteht, das eigene Leben so erfüllt wie möglich zu führen. Er bezeichnete Payne als eine «ganz besondere Person» und betonte, wie tief die Trauer über diesen Verlust sitzt.