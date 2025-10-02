Harry und Meghan: Jane Goodall «hielt unseren Sohn Archie im Arm»

Tatsächlich besuchte Jane Goodall das Paar im Juni 2019 in ihrem damaligen Zuhause Frogmore Cottage in Windsor. Der kleine Archie war gerade einen Monat zuvor, am 6. Mai 2019 zur Welt gekommen. Wie Goodall später dem «Daily Mail Weekend Magazine» erzählte, kam Meghan während des Gesprächs mit Harry herein, um mit Baby Archie zuzuhören. Die Forscherin konnte der Versuchung nicht widerstehen, den Säugling in die Arme zu nehmen. «Er war sehr klein und sehr verschlafen», erinnerte sich Goodall an die Begegnung mit Archie. «Und nicht besonders erfreut darüber, von seiner Mutter weitergereicht zu werden.»