Harry und Meghan vor Netflix-Aus? Bericht enthüllt Vorwürfe gegen Paar

Kritik am Arbeitsstil

Neben Netflix geht angeblich auch ein Teil der Branche zunehmend auf Distanz. Nachdem bereits der Spotify–Deal platzte und der Spotify–Manager Bill Simmons das Paar als «verdammte Abzocker» bezeichnet hatte, zeigte sich auch bei Filmfestivals wie dem Sundance eine Abkehr. Vier Quellen berichten laut «Variety», dass Filmemacher und Agenten kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit Archewell hatten, da die Sussexes keinen echten Mehrwert für die ins Auge gefassten Projekte geboten hätten.