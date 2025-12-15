«Harry und Sally»-Star Billy Crystal weint um Regisseur Rob Reiner

Billy Crystal und Rob Reiner kannten sich seit 1975

Mit Billy Crystal verband Rob Reiner eine jahrzehntelange Freundschaft. Die Männer lernten sich schon 1975 am Set der Kultsitcom «All In The Family» kennen, in der sie als beste Freunde vor der Kamera standen. Aus der Fiktion wurde Realität. Im September 2016 schrieb Crystal in einer Kolumne für den «Hollywood Reporter» über die Männerfreundschaft und ihren Ursprung am Set. «Es hat wirklich gut funktioniert, und wir sagten: ,Es fühlt sich auf der Bühne richtig an – warum machen wir das nicht auch im Alltag weiter?'», schrieb er. So seien sie beste Freunde geworden. «Als ich hierherzog, verbrachten wir einfach unglaublich viel Zeit miteinander.»