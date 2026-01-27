Harte Kritik an Amazon: Neil Young verschenkt seine Musik an Grönland

Als Grund nannte Young einmal mehr Bezos' Unterstützung von Donald Trump. Denn: «Die internationalen Politiken des Präsidenten und seine Unterstützung von ICE machen es mir unmöglich, diese Handlungen zu ignorieren». Anstatt Amazon zu nutzen, ruft Young seine Fans auf, lokale Plattenhändler zu unterstützen. Auch in der digitalen Welt gebe es genug Alternativen, seine Musik zu kaufen. Oder man wohnt in Grönland und kommt kostenlos in den Genuss.