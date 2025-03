Harvey Weinstein reagiert auf Adrien Brodys Oscar-Rede um seine Kids

Besonderer Moment bei der Oscarverleihung

In seiner Dankesrede am Sonntagabend sorgte Brody zunächst für einen kuriosen Moment, als er einen Kaugummi ausspuckte und in Richtung seiner Partnerin warf, bevor er zu seinen emotionalen Dankesworten ansetzte. «Ich teile dies mit meiner wunderbaren Partnerin Georgina, die nicht nur mein Selbstwertgefühl neu belebt, sondern auch meinen Sinn für Wert und meine Werte gestärkt hat», erklärte der Schauspieler.